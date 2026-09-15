Brněnští zastupitelé jednají o prodeji stadionu za Lužánkami
15. 9. 2026 11:20 Domácí
Vedení Brna chce schválit prodej stadionu za Lužánkami majiteli brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi. Ten tam chce pro klub postavit zbrusu nový stánek za vlastní peníze. Na jednání zastupitelů Brna dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.
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Brněnští zastupitelé jednají o prodeji stadionu za Lužánkami
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