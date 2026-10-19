Brno chystá stavbu rozšíření baseballového areálu na Kraví hoře
19. 10. 2026 10:56 Domácí
Baseballisté Techniky Brno mají na Kraví hoře dvě hřiště, mezi nimi už ale několik let chtějí vybudovat třetí. Jako veřejné bude sloužit i žákům blízkých škol.
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