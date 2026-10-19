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Brno chystá stavbu rozšíření baseballového areálu na Kraví hoře

Domácí
Baseballisté Techniky Brno mají na Kraví hoře dvě hřiště, mezi nimi už ale několik let chtějí vybudovat třetí. Jako veřejné bude sloužit i žákům blízkých škol.
video: iDNES.tv
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