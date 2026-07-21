Další patálie na okraji Brna. Objízdná trasa je tak rozbitá, že ji museli zavřít
21. 7. 2026 10:52 Domácí
Speciální provizorní objízdná trasa mezi poli byla alespoň částečnou útěchou pro některé obyvatele brněnských Obřan, když se jim loni uzavřela Fryčajova ulice. Provizorní cesta je však po necelém roce využívání tak rozbitá, že je od pondělí zavřená a silničáři ji musejí opravit.
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