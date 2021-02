VIDEO: Brno odhalilo kryt hluboko pod zemí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Brno odhalilo kryt hluboko pod zemí

Mluví se o něm jako o nejbezpečnějším místě v Brně. Na tři až čtyři dny by v něm našly dočasné útočiště až tři tisíce lidí a zachránily se i v případě atomového útoku. Pokud to covidová situace dovolí, zanedlouho se do něj podívají i návštěvníci. Kryt Denis vyražený ve skále pod Petrovem se totiž má stát novým lákadlem letošní turistické sezony.

