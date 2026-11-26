Brno staví koncertní sál světové úrovně. Nové záběry ukazují postup prací
26. 11. 2026 5:16 Domácí
|Po desetiletích plánování vzniká v sousedství Besedního domu nové sídlo Filharmonie Brno. Video zachycuje aktuální podobu stavby Janáčkova kulturního centra, které se má stát jedním z nejmodernějších koncertních sálů v Česku.
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Brno staví koncertní sál světové úrovně. Nové záběry ukazují postup prací
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