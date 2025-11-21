Brno umístilo k náměstí Svobody kvůli bezpečnosti na trzích speciální zátarasy
21. 11. 2025 16:36 Domácí
Přísnější bezpečnostní opatření přijalo Brno pro letošní adventní trhy. Na tramvajové koleje umístilo speciální mobilní zátarasy, které bude nutné při průjezdu tramvaje vždy oddělat.
01:00
V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví
Domácí21. 11. 2025 17:36
01:58
Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj
Zahraniční21. 11. 2025 16:42
01:18
Brno umístilo k náměstí Svobody kvůli bezpečnosti na trzích speciální zátarasy
Domácí21. 11. 2025 16:36
00:49
Jihlava ukázala 3D model Stříbrné huti
Domácí21. 11. 2025 16:20
02:11
O americkém mírovém plánu pro Ukrajinu se zatím nejedná, oznámil mluvčí Kremlu
Zahraniční21. 11. 2025 16:12
00:28
Multimediální den v Brně řešil přístup novinářů k válce a krizím
Domácí21. 11. 2025 15:50
01:26
Musím ho pokárat, byl příliš měkký, řekl Fico k Melicherovi
Zahraniční21. 11. 2025 15:04
01:48
Mírový plán nemůže platit bez souhlasu Ukrajiny, řekl Fico
Zahraniční21. 11. 2025 15:04
01:12
Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit
Zahraniční21. 11. 2025 15:00
01:31
Policie ukázala záběry ze srážky vlaků u Zlivi
Krimi21. 11. 2025 14:56
01:21
Nečas přidal další tři asistence, Colorado vládne NHL
Sport21. 11. 2025 14:52
00:31
Nacher zavádí ve Sněmovně tlumočení do znakového jazyka
Domácí21. 11. 2025 14:34
01:19
Výstava v Brně přibližuje život a dílo návrhářky Liběny Rochové
Domácí21. 11. 2025 13:58
00:32
Plošina chystající vánoční výzdobu skončila po nárazu auta v poli
Krimi21. 11. 2025 13:28
01:05
Útok na internátní školu ve státě Kebbi, ozbrojenci unesli 25 dívek
Zahraniční21. 11. 2025 13:22
00:57
Třebíčští sportovci už trénují v atletickém tunelu
Domácí21. 11. 2025 12:32
01:31
Jsme na Rusko moc silní, proto nás chce oslabit, prohlásil Tusk
Zahraniční21. 11. 2025 12:24
00:10
Zářivý paprsek mobilizoval lovce bouřek, v Hněvotíně ale pouze koncertoval Voxel
Domácí21. 11. 2025 12:22
00:38
Na letecké přehlídce v Dubaji se zřítila stíhačka
Zahraniční21. 11. 2025 12:12
01:18