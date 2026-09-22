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Brno zpřístupnilo obnovený Herdanův byt z první republiky

Domácí
Po čtyřech letech prací je hotová obnova architektonicky cenného prvorepublikového Herdanova bytu v Brně. Cenné funkcionalistické prostory s původním vestavěným nábytkem a dobovými prvky z 30. let minulého století jsou zpřístupněné veřejnosti.
video: iDNES.tv
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