Aktuální deště by podle nejhoršího scénáře mohly přinést do Brna až stoletou vodu, na kterou však město momentálně není připraveno. Upozornil na to ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tůma. Voda se bude rozlévat ze Svratky a Svitavy.

