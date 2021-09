VIDEO: Je to to nejlepší, co jsem vymyslel, říká Babiš k brožuře VZP Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opozice tvrdě protestuje proti brožuře VZP, kde na titulní straně je fotka premiéra Andreje Babiše. Podle koalice SPOLU je to jasná předvolební kampaň zaplacená z veřejných peněz. „Tu brožuru jsem vymyslel já,“ řekl následně Babiš poslancům s tím, že je to to nejlepší, co kdy vymyslel.

video: PSP ČR