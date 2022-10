VIDEO: Brutálně napadli opilého muže kvůli mobilu, viní žalobkyně dvojici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Brutálně napadli opilého muže kvůli mobilu, viní žalobkyně dvojici

Až dvanáct let vězení hrozí dvojici mužů, kteří podle žalobkyně loni v červenci na Plzeňsku kvůli mobilu napadli a těžce zranili jiného muže. Několikrát ho udeřili do hlavy, obličeje a břicha a poté mu do řitního otvoru zavedli větev.

video: iDNES.tv