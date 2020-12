VIDEO: Dva útočníci zbili v Praze muže do bezvědomí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dva útočníci zbili v Praze muže do bezvědomí

Potyčka několika mužů zaujala pozornost strážníků v sobotu časně ráno ve Vrchlického sadech v Praze. U telefonní budky po ní zůstal ležet v bezvědomí muž se zraněním v obličeji, kterého se podařilo po chvilce probrat. Během zjišťování totožnosti útočníků, které odhalil záznam kamerového systému, se sjely na místo další hlídky včetně státní policie, ke zraněnému byla přivolaná záchranná služba. Surový útok byl vedený několika údery pěstí do obličeje, po pádu na zem pokračoval kopy do hlavy a hrudníku. Na základě podezření z trestného činu byli dva muži ve věku 41 a 42 let s pouty na rukou předáni Policii ČR, zraněného převezli záchranáři do nemocnice.

video: MP Praha