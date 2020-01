VIDEO: Budova, kde měla být věznice, jde k zemi. Nenašla využití Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Proboštově na Teplicku začalo bourání nevyužívané budovy bývalé Geoindustrie, kterou si v roce 2017 vytipovalo ministerstvo spravedlnosti jako jedno z míst, kde by mohla vzniknout nová věznice. To se ale nelíbilo občanům, kteří proti záměru sepsali petici. Obec proto v roce 2018 budovu raději vykoupila do svého majetku s tím, že pro ni najde jiné využití. To se však nepodařilo a tak jde nyní budova k zemi.

video: iDNES.tv