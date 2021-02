VIDEO: Čeští vědci přišli s průlomovou metodou ke zkoumání stresu buněk Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čeští vědci přišli s průlomovou metodou ke zkoumání stresu buněk

Průlomový objev Ústavu molekulárni a translační medicíny LF UP do budoucna vyřeší některé otazníky nad civilizačními chorobami. Lékaři by tak do budoucna díky této metodě mohli změnit informaci buněk, které jsou ve stresu a nebo jsou nositeli některých nemocí. Jako je rakovina a nebo Alzheimerova choroba

video: Marin Hlaváček, iDNES.tv