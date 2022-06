VIDEO: Bunkr na Olomoucku ukrývá dlouho tajnou obří ústřednu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kancelářská budova, dílna, stromy. To je vše, co příchozí spatří v bývalém vojenském areálu mezi Přáslavicemi a Mrsklesy nedaleko Olomouce. Těžko tušit, že pod zemí jsou hned čtyři patra s kilometry chodeb a sály ukrývajícími energetické zdroje, které by utáhly malé město.

