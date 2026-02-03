Bývalá lustrárna Elias Palme čeká na svou záchranu

Domácí
O záchranu takzvané Eliášky, která se letos taktak dožívá 121 let, usiluje Nadační fond Eliáška, který areál nedávno koupil. Na vzkříšení objektu, jenž sloužil jedné z nejvýznamnějších firem v Rakousku-Uhersku, se bude podílet i Liberecký kraj.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:59

Turisté v Římě platí u Fontány di Trevi vstupné dvě eura
Zahraniční
3. 2. 2026 18:00
00:41

Bývalá lustrárna Elias Palme čeká na svou záchranu
Domácí
3. 2. 2026 16:58
00:10

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku
Domácí
3. 2. 2026 16:56
00:56

Spory mezi majiteli pozemků na heřmanickém odvalu nepřestávají
Domácí
3. 2. 2026 16:48
04:18

Martin Oscar Trump půjde na tři roky za mříže. Soudkyně popsala, jak se měl chovat k manželce
Krimi
3. 2. 2026 16:16
00:50

Módí sklidil v parlamentu potlesk za dohodu se Spojenými státy
Zahraniční
3. 2. 2026 15:48
02:31

Opozice chtěla propírat Macinkovy SMS, politici koalice ji nepouštějí ke slovu
Domácí
3. 2. 2026 15:34
01:43

Matku a sourozence odneslo rozbouřené moře, chlapec plaval hodiny pro pomoc
Zahraniční
3. 2. 2026 15:30
02:37

Vyzkoušeli jsme očekávané herní pecky na Switch 2
Lifestyle
3. 2. 2026 15:00
00:13

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural
Domácí
3. 2. 2026 14:58
00:54

Nevšední pohled. Skvosty Olomouce z nejvyšší kostelní věže Moravy
Domácí
3. 2. 2026 14:54
00:29

Volejbalista trefil rozhodčí, jeho omluva baví internet
Sport
3. 2. 2026 14:48
00:25

Strážníci zachránili bezdomovce bez kalhot
Krimi
3. 2. 2026 13:54
01:23

Zubři z Moravy míří na Kavkaz. Posílí tamní populaci
Domácí
3. 2. 2026 13:52
00:29

Řidič skončil s autem v korytu řeky Nisy
Krimi
3. 2. 2026 13:42
00:50

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky
Krimi
3. 2. 2026 13:32
01:08

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars
Zahraniční
3. 2. 2026 13:20
01:18

Nepijeme! Neumannová cepovala dceru na běžkách
Sport
3. 2. 2026 13:12
01:00

V Kyjevě hoří výšková budova po masivním nočním útoku
Zahraniční
3. 2. 2026 13:02
05:22

Biskup Pavel Konzbul o blahoslavených mučednících Bulovi a Drbolovi
Domácí
3. 2. 2026 12:48

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.