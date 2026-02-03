Bývalá lustrárna Elias Palme čeká na svou záchranu
3. 2. 2026 16:58 Domácí
O záchranu takzvané Eliášky, která se letos taktak dožívá 121 let, usiluje Nadační fond Eliáška, který areál nedávno koupil. Na vzkříšení objektu, jenž sloužil jedné z nejvýznamnějších firem v Rakousku-Uhersku, se bude podílet i Liberecký kraj.
00:59
