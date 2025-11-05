Bývalé ghetto zmizí, z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty

Domácí
Bude to velká změna. Ze zcela zruinované budovy na adrese Resslova ulice 13 v Plzni vznikne zásadní rekonstrukcí dům s moderními byty. Resslova 13 přitom bývala nejhorší adresou ve městě. Žili zde lidé na okraji společnosti a mnozí byli závislí na alkoholu nebo drogách.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:20

Trénink na blackout nebo test trpělivosti. Ve Žďáře nefunguje veřejné osvětlení
Domácí
5. 11. 2025 16:02
00:31

Prostějov zprovoznil nový dopravní terminál v ulici Újezd
Domácí
5. 11. 2025 16:00
00:46

Bývalé ghetto zmizí, z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty
Domácí
5. 11. 2025 15:50
00:59

Češka Natálie Puškinová vyhrála Miss Earth 2025
Společnost
5. 11. 2025 15:50
00:41

Basketbalové El Nordico kadetek
Sport
5. 11. 2025 15:24
05:29

Je to možná jeden z největších internetových podvodníků u nás, říká o Hrebičíkovi youtuber
Krimi
5. 11. 2025 15:02
04:09

Jedna vulgarita za druhou. Jak Hrebičík komunikoval s policisty
Krimi
5. 11. 2025 15:02
04:00

Nevěděl jsem, že si to k policistům nemůžu dovolit, dejte mi šanci, žádal u soudu Hrebičík
Krimi
5. 11. 2025 15:02
32:20

Potřebuje prezident Turkův skalp? Staří bílí muži glosují skládání vlády
Domácí
5. 11. 2025 15:00
00:45

Ikona machismu Liver King užívá i steroidy. Pro fanoušky je zklamáním
Lifestyle
5. 11. 2025 14:58
00:27

Za vyhrožování střelbou dostal školák podmínku
Krimi
5. 11. 2025 14:36
00:33

Na Žďársko se vrací původní odrůdy stromů
Domácí
5. 11. 2025 14:06
00:32

V Jihlavě mají před novou arénou sochu ze zábradlí legendární haly
Domácí
5. 11. 2025 13:56
00:57

Okamura slibuje, že bude nestranným předsedou. Podávám ruku každému, řekl
Domácí
5. 11. 2025 13:52
00:32

Mám tři plastiky, přiznala gymnastka Bilesová. Na videích to však není znát
Lifestyle
5. 11. 2025 13:48
00:53

Na britské farmě vznikla obří dýňová mozaika Ozzyho Osbournea
Zahraniční
5. 11. 2025 13:04
03:12

Předsedou Sněmovny nemá být zvolen Tomio Okamura, řekl premiér Fiala
Domácí
5. 11. 2025 11:50
01:22

Žena sebrala cizí kabelku zapomenutou na lavičce
Krimi
5. 11. 2025 11:48
00:34

Mexická prezidentka čelila nechtěným dotykům muže. Chtěl ji i políbit
Zahraniční
5. 11. 2025 11:24
00:19

V Olomouci už fungují vánoční ruské kolo a kluziště
Domácí
5. 11. 2025 11:16

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.