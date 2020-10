VIDEO: Bývalé Ledárny jsou dlouhodobě ostudou na břehu Vltavy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bývalé Ledárny jsou dlouhodobě ostudou na břehu Vltavy

Už to jsou celá desetiletí, co na branickém břehu Vltavy chátrá areál bývalých Ledáren. Nové využití našel v podobě automobilového servisu, nebo spíš odkladiště nepojízdných aut. Na led máme dnes v každé domácnosti mrazáky, ale secesní stavby v pražském Braníku by si určitě zasloužily lepší využití.

video: Ivo Helikar, Adam Kvita, iDNES.tv