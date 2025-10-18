Bývalou školu v Děčíně čeká velká proměna
18. 10. 2025 8:50 Domácí
Desítky let v ní sídlila základní škola, pak sloužila jako bytovka a posledních několik let chátrala. Stručný „životopis“ budovy v děčínských Chrochvicích. Brzy v něm přibude nová kapitola. Objekt se totiž pozvolna začne měnit v domov seniorů se zvláštním režimem.
00:47
Bývalou školu v Děčíně čeká velká proměna
Domácí18. 10. 2025 8:50
00:24
00:42