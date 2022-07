VIDEO: Zachráněná čapí trojčata přemístí do větší voliéry, začnou se učit létat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zachráněná čapí trojčata přemístí do větší voliéry, začnou se učit létat

Červnová záchrana tří třítýdenních čápat z hnízda v Rapotíně na Šumpersku, která přišla o otce, se vydařila. Ke konci srpna by je mohli ochránci zvířat vypustit do volné přírody. Do té doby se musejí čápata naučit pořádně létat, proto je v Záchranné stanici v Rudě nad Moravou přemístí do velké voliéry.

video: Záchranná stanice Ruda nad Moravou