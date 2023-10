VIDEO: Čas na děti si musí najít také rodiče, říká logopedka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čas na děti si musí najít také rodiče, říká logopedka

Děti upozaďují řeč. Více se soustředí na to, co vidí, třeba na mobilu. A tato komunikace je redukovaná na zkratky, i proto se hůř vyjadřují. To si myslí klinická logopedka jihlavské nemocnice Kateřina Trčková. V posledních letech komplikovaných vad řeči mezi dětmi podle ní rychle přibývá.

video: iDNES.tv