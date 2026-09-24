Časosběr úplněho zatmění Slunce na hoře Pico Trigaza
24. 9. 2026 15:18 Domácí
Čeští vědci z brněnského VUT zaznamenali úplné zatmění slunce na vrcholu Pico Trigaza ve Španělsku.
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Časosběr úplněho zatmění Slunce na hoře Pico Trigaza
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