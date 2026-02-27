Časosběrné video ukazuje stavbu Sanatoria Pálava
Zhruba dva roky zabrala dělníkům výstavba léčebně rehabilitačního ústavu v Pasohlávkách na Brněnsku. Dokončené sanatorium si od zhotovitele převzalo hejtmanství a rovnou jej předalo krajské firmě Jihomoravská zdravotní, která ho bude provozovat.
