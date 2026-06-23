V Čelákovicích evakuovali školu, jezdí tu ozbrojený muž. Na místě je zásahovka
23. 6. 2026 8:50 Domácí
V Čelákovicích u Prahy pátrá policie po pětapadesátiletém Petru Šimonovi, který je ozbrojený a pohybuje se v modré fabii. Podle prvotních informací směřoval do místního učiliště, které již policisté evakuovali. Podle policie je muž ve špatném psychickém stavu. „Muž, který se má pohybovat se střelnou zbraní, se jmenuje Petr Šimon, narozen 16. 3. 1971. Pokud hledaného nebo jeho vozidlo uvidíte, volejte ihned na linku 158,“ vyzývají policisté s tím, aby se ale nesnažili proti muži nijak zakročit. Registrační značka modrého vozidla Škoda Fabia je 5AB 7197.
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