V konstrukci dodávky ukrývali cizinci desítky falzifikátů mobilních telefonů za 6 milionů korun

Během noční směny si pražští celníci vytipovali ke své kontrole dodávkové vozidlo Mercedes Benz rumunské imatrikulace s přívěsným vozíkem a bezpečně ho zastavili na 4,5 km na odpočívadle na dálnici D1 ve směru na Prahu. Kontrolou zavazadlového prostoru vozidla bylo zjištěno, že se po obou stranách vozidla v konstrukčních dutinách nachází krabice plné mobilních telefonů iPhone a Samsung a nabíjecích kabelů, další mobilní telefony celníci objevili v taškách pod poslední řadou sedaček a mobilní telefony v taškách se rovněž nacházely v přívěsném vozíku. Žádná z kontrolovaných osob nebyla schopna předložit k telefonům jakýkoli nabývací doklad, který by prokazoval původ zboží nebo vlastníka zboží. Vzhledem ke způsobu přepravy a balení, hlídka celníků pojala podezření, že by se mohlo jednat o falzifikáty. Zástupkyně vlastníků ochranné známky iPhone okamžitě kontaktovala držitele práva na telefony iPhone v Londýně a ten do několika hodin skutečně potvrdil, že se jedná o falzifikáty. U telefonů Samsung vzniklo velmi důvodné podezření. Zpracování telefonů, použité barvy na obalech a krytech se opravdu velmi silně lišily od kvalitního a pravého telefonu Samsung. Celníci celkem zajistili 64 kusů mobilních telefonů i Phone 11 Pro Max 512 GB v kombinaci zelené a zlaté barvy a 77 kusů mobilních telefonů značky Samsung S20 Ultra 5G 128 GB v kombinaci černé a šedé barvy. Odhadovaná škoda majitelům ochranných známek byla předběžně vyčíslena na téměř šest milionů korun.

video: Celní správa