V Berouně otevřeli Centrum jednodenní chirurgie. „Chci je po celé republice,“ řekl ministr Válek

V Berouně dnes otevřeli Centrum jednodenní chirurgie, která co nejvíce zkrátí pobyt pacientů v nemocnici. Jak během otevření centra uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, rád by, aby centra jednodenní medicíny byla po celé republice. Díky jednodenní chirurgii, kdy pacienti z nemocnice odchází do 24 hodin po zákroku domů, se uvolní operační sály nemocnic pro vážnější zákroky.

video: ČTK