Centrum Jihlavy ochladí a zklidní nový mobiliář
4. 6. 2026 16:56 Domácí
Jedno z nejvíce rozpálených míst v centru Jihlavy čeká proměna. Do pěší zóny v Benešově a Palackého ulici začala radnice umísťovat velkoobjemové květináče se stromy a nové lavičky. Cílem je vnést do historického jádra více zeleně, vytvořit příjemnější místa k odpočinku, ale také zklidnit automobilový provoz.
00:54
Nádrž u Lincolnova památníku je delší než mrakodrapy, chlubí se Trump
Zahraniční4. 6. 2026 17:04
00:34
Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu
Zahraniční4. 6. 2026 16:58
00:24
Centrum Jihlavy ochladí a zklidní nový mobiliář
Domácí4. 6. 2026 16:56
01:27
Opilý řidič v Jaroměři přes zákaz znovu řídil
Krimi4. 6. 2026 16:46
01:04
Peklo na D2 před Brnem. První nehodu nepřežil řidič, při další hoří dvě auta
Krimi4. 6. 2026 16:32
00:27
Musk vyčítá Británii smrt spoutaného mladíka. Zasévá rozkol, řekl Starmer
Zahraniční4. 6. 2026 16:32
00:36
Boeingu Lufthansy se na letišti zbortil podvozek
Zahraniční4. 6. 2026 16:24
02:19
Trailer k filmu Vládci vesmíru
Společnost4. 6. 2026 16:00
00:46
Plán na překladiště odpadu narazil v Ústí na odpor
Domácí4. 6. 2026 15:50
00:49
Sanitka se srazila s dodávkou. Doprava několik hodin stála, jeden zraněný
Domácí4. 6. 2026 15:34
01:08
V Petrohradu začalo mezinárodní ekonomické fórum
Zahraniční4. 6. 2026 15:08
00:49
V „rybníku“ trčí 1600 lodí. Námořníci trpí v Hormuzu měsíce, děsí je útoky i vedro
Zahraniční4. 6. 2026 14:52
00:26
Majetín přišel podvodem o miliony korun
Domácí4. 6. 2026 14:04
02:53
Na Aviatické pouti se předvedli Eurofightery, hvězdný Šonka i historické stroje
Technika4. 6. 2026 13:44
00:45
Zdrogovaný muž s nožem děsil lidi na Andělu
Krimi4. 6. 2026 13:26
01:30