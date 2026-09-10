Ruličkáři v centru Prahy okrádali turisty falešnou směnou. Policie zadržela i dvě kapsářky
10. 9. 2026 12:40 Domácí
Dva cizinci nabízeli turistům výhodnou směnu eur a dolarů za koruny, místo českých bankovek jim ale dávali bezcenné běloruské rubly. Kriminalisté zadokumentovali několik případů se škodou přes 30 tisíc korun. Ve stejné době zadrželi také dvě kapsářky, které své krádeže živě vysílaly na sociální síti.
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