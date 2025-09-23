Centrum Zlína hlídá čtyřtunová drátěná socha psa
23. 9. 2025 16:40 Domácí
Má čtyři metry na výšku a váží čtyři tuny. Prostranství v dolní části zlínského Gahurova prospektu má novou dominantu. Hlídá ho obří drátěná socha psa, jejímž autorem je umělec František Skála. Původně byla vystavena v německých Drážďanech, pak před radnicí v severočeském Liberci. Odtud zamířila do Zlína.
