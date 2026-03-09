Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Polsku nebo v Německu, říká Babiš

Se spotřební daní u pohonných hmot zatím vláda nic dělat nebude. „Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Německu nebo Polsku,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl Babiš. Ministerstvo financí bude podle ministryně financí Aleny Schillerové pozorovat vývoj cen pohonných hmot a marží.
