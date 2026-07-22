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Hazard v Černošicích pokračuje. Lidé kvůli poruchám závor přebíhají koleje na červenou

Domácí
Technické závady a dlouhé minuty čekání na frekventovaném železničním přejezdu v Černošicích vedou k nebezpečnému hazardu. Netrpěliví lidé zde podlézají spuštěné závory a ignorují výstražná červená světla přímo na rušném koridoru mezi Prahou a Berounem. Podle místních obyvatel je situace dlouhodobě neudržitelná a k přebíhání kolejí dochází při každém delším výpadku signalizace. Frustrace řidičů i pěších roste a situaci má definitivně vyřešit až plánovaná stavba mimoúrovňového podjezdu.
video: iDNES.tv
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