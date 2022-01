VIDEO: Češi staví na severu Indie školu, Plzeň pošle dětem vyřazené počítače Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Češi staví na severu Indie školu, Plzeň pošle dětem vyřazené počítače

Počítače z Plzně poputují do vesnice Mulbekh na severu Indie. Pomohou místním dětem při výuce. Město se zapojilo do projektu Česká věda do Malého Tibetu, díky kterému tam letos dostaví a vybaví školní budovu s učebnami fyziky, chemie, biologie a výpočetní techniky.

