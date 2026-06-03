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Tváře ČT vysílají v černém a hrozí stávkou. Nepolevíme, vzkazuje Stach

Domácí
Pracovníci veřejnoprávních médií ve středu opět protestují proti návrhu na zrušení koncesionářských poplatků. Do práce přicházejí v černém oblečení, v němž i vysílají. Před budovou České televize na Kavčích horách se sešli na protestní akci, později se konal protest i před Českým rozhlasem na Vinohradské třídě. Organizátoři hrozí, že pokud s nimi vláda nezačne jednat, dalším krokem bude stávka.
video: Matyáš Sahula, iDNES.cz
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