Věřím, že na konci června budeme mít ředitele České televize, říka ministr Baxa

„Tu instituci samotnou to nezpochybňuje, ale máte bezpochyby pravdu v tom, že umělecký dojem z toho není příliš valný. A poté, co prošla velká mediální novela, která má zajistit stabilní fungování médií veřejné služby, tohle prostě nevypadá příliš vábně. To jen podotýkám jako občan sledující toto dění. Pevně věřím, že rada dostojí úkolu, který si sama stanovila, a že na konci června budeme mít novou generální ředitelku nebo nového generálního ředitele České televize,“ řekl Martin Baxa v pořadu Co na to ministr na CNN Prima NEWS.

video: CNN Prima NEWS