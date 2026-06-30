Česká televize ukázala v hlavním vysílacím čase "otevřené" záběry pohlavního styku
30. 6. 2026 16:24 Domácí
Česká televize odvysílala v hlavním večerním čase nezvykle „odvážné“ záběry pohlavního styku. Zhruba minutová scéna se objevila minulý čtvrtek kolem půl deváté večer na programu ČT2. Televize to jako chybu nevnímá. Tvrdí, že se sexuální scéna objevila na kanálu, který není určen dětem a primárně ani rodinám. Pořad navíc opatřila varovným piktogramem.
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Česká televize ukázala v hlavním vysílacím čase "otevřené" záběry pohlavního styku
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