Tisíce lidí dorazily před ČT na její podporu. Vláda chce získat kontrolu, burcoval Minář
21. 6. 2026 18:36 Domácí
Před budovou České televize na Kavčích horách v neděli krátce před šestou skončila demonstrace Milionu chvilek na obranu ČT. Tisíce lidí požadovaly odvolání ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé). „Současná vláda ničí instituce a chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu,“ prohlásil šéf spolku Mikuláš Minář před zaplněným prostranstvím ještě předtím, než se dav po sérii projevů a české hymně rozešel.
03:13
Trailer: Patriot (2000) — Mel Gibson a Heath Ledger v příběhu americké revoluce
Zahraniční21. 6. 2026 20:00
00:27
Pěnová bitva v Černožicích
Domácí21. 6. 2026 19:44
01:07
Marie Roháčková z Bobrové sbírá hračky
Domácí21. 6. 2026 19:40
00:35
Piloti nepřežili havárii vojenského vtrulníku
Zahraniční21. 6. 2026 18:50
04:59
Tisíce lidí dorazily před ČT na její podporu. Vláda chce získat kontrolu, burcoval Minář
Domácí21. 6. 2026 18:36
00:40
Doručovací roboti v USA často zastaví i dopravu
Zahraniční21. 6. 2026 17:00
00:45
Čtyři parašutisté se vážně zranili při nouzovém přistání na Rokycansku
Krimi21. 6. 2026 16:28
01:08
Babiš po půlroce vlády: možná všichni v koalici nejsou tak kompetentní, ale učí se
Domácí21. 6. 2026 14:20
00:39
Fanoušci ve fanzoně v centru Brna sledují závod Moto2 s Filipem Salačem
Domácí21. 6. 2026 14:16
01:13
Plzeň slavila dvojité trolejbusové výročí
Domácí21. 6. 2026 11:48
00:51
Mnozí fanoušci jsou během MotoGP ubytovaní v okolních kempech
Domácí21. 6. 2026 11:22
04:48
Nedvěd promluvil o kritice výkonů, únavě i pozitivních slovech trenéra Koubka
Sport21. 6. 2026 8:58
01:23
Vance přiletěl do Švýcarska. Začínají jednání o íránském jaderném programu
Zahraniční21. 6. 2026 8:52
00:24
V Dražkovicích otevřeli sanatorium s domovem pro seniory, nabídne 230 lůžek
Domácí21. 6. 2026 8:46
01:38
Trailer k dokumentu Dvě deci tuše
Společnost21. 6. 2026 8:30
01:12
Nadšenci zachránili zničenou kapli na Litoměřicku
Domácí21. 6. 2026 8:30
01:38
Kytary inspirované ikonickými automobily od Lexusu, Alfy Romeo, Porsche a Fordu
Technika21. 6. 2026 0:06
01:49
Mateřství je výzvou, kdo říká, že ne, lže. Nebo netráví dost času s dětmi, míní Maria Dušička
01:22