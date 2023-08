VIDEO: Budějovické letiště zahájilo provoz, první Boeing zamířil do Turecka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Budějovické letiště zahájilo provoz, první Boeing zamířil do Turecka

Dohromady patnáct let trvaly přípravy na to, aby první větší dopravní letadlo s turisty mohlo vzlétnout z přistávací plochy českobudějovického letiště v Plané. Čekání skončilo přesně ve 20.40 hodin, kdy ranvej dosedl Boeing 737 Max společnosti Smartwings, aby zde nabral cestující směřující s cestovní kanceláří Čedok na dovolenou do turecké Antalye a o necelou hodinu později odlétl pryč.

video: iDNES.tv