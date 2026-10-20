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České lázeňství na křižovatce. Tradice už nestačí, shodují se experti

Domácí | Lounge – pořad iDNES.tv
České lázeňství stojí na křižovatce. Tradiční léčebné pobyty narážejí na měnící se požadavky klientů, zastaralé provozy i nedostatek personálu. Zatímco Karlovy Vary se po odchodu části ruské klientely přeorientovaly hlavně na Němce, Velichovky třeba polská klientela nezachrání. „Lázně by měly být vnímány jako prevence, ne až jako následná péče,“ říká ředitel Lázní Velichovky Petr Čermák.
video: iDNES.tv
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