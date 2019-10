VIDEO: České učiliště plní polští studenti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

České učiliště plní polští studenti

Nezvyklé obsazení mají letos oba první ročníky opravárenského učiliště v Králíkách. Do lavic a za ponky sem nastoupilo hned dvanáct studentů z Polska. Do Čech to nemají daleko, navíc v Polsku si musí praxi do opravárenské školy shánět sami. pop. Česko - polská třída na hodině odborného výcviku

video: iDNES.tv