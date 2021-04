VIDEO: Umožněte návrat našich diplomatů, jinak srovnáme počty, oznámil Kulhánek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Umožněte návrat našich diplomatů, jinak srovnáme počty, oznámil Kulhánek

Česko vyzvalo Rusko, aby umožnilo do zítřejších 12:00 návrat českých diplomatů do Moskvy. Pokud se tak nestane, srovná Česko počty diplomatů. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek to oznámil to po středeční schůzce s ruským velvyslancem v Česku Alexandrem Zmejevským.

video: ČTK