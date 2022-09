VIDEO: Růst cen alkoholu se projeví až za půl roku, myslí si šéf Jägermeistera Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Růst cen alkoholu se projeví až za půl roku, myslí si šéf Jägermeistera

Současná vlna zdražování postihuje i alkoholový průmysl, na cenovkách v obchodech se to projeví ale až za půl roku. V pořadu Co na to vaše peněženka na CNN Prima NEWS to řekl generální ředitel Mast-Jägermeister CZ Jiří Štětina. Za rostoucí cenou tvrdého alkoholu podle něj stojí také spotřební daň, která je vyšší než u vína či piva. Na tyto nápoje by se podle něj měla vláda zaměřit.

video: CNN Prima News