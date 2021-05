VIDEO: Šest stovek amerických vojáků přejíždí přes Česko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šest stovek amerických vojáků přejíždí přes Česko

Do Česka v sobotu večer dorazila první část amerického vojenského konvoje mířící na cvičení NATO v Maďarsku. Na hraniční přechod v Rozvadově na Tachovsku vojáci přijeli po půl deváté. Po dálnici se poté přesunou do Rančířova na Jihlavsku, kde přespí. Druhý den pak vyrazí do Břeclavi, kde Českou republiku opustí.

video: iDNES.tv