První místopředsedkyni Pirátů Olze Richterové se po jednání vlády omluvil premiér Andrej Babiš. Nedávno při interpelacích poslankyni vmetl do tváře, že je nechutná. „Je pravda, že co se týče paní pirátky, tak jsem se asi nevyjádřil úplně akurátně, za to se omlouvám jí i vám,“ řekl Babiš.

video: ČTK