Obsazení ministerstev je moje kompetence, Zemanovi to vysvětlím, řekl Babiš

Obsazení ministerstev je moje kompetence, Zemanovi to vysvětlím, řekl Babiš

Premiér se také vyjádřil k jednání o prodloužení nouzovému stavu. „Opakovaně jsem říkal, aby se ministři k tomu nevyjadřovali. Dnes to vláda projedná. Ministr zdravotnictví nám představí důvody prodloužení nouzového stavu. Pozvu také zástupce opozice. Na jak dlouho to bude, to nemohu říct,“ řekl předseda vlády. Ten na dotaz, zda se chystají personální změny na ministerstvech, nechtěl blíže odpovědět. „Už jsem to říkal opakovaně,“ podotkl premiér.

video: iDNES.tv