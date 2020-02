VIDEO: Nemocnice jsou připraveny, řekl po zasedání Bezpečnostní rady Vojtěch Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda nedoporučuje českým občanům, aby cestovali do zemí s výskytem nového koronaviru, zejména do severní Itálie. Zároveň vyzvala Čechy vracející se z těchto oblastí domů, aby kontaktovali zdravotníky. Po úterním zasedání Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Andrej Babiš, který jednání na večer svolal.

video: iDNES.tv