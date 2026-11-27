Česko bojuje se sněhem, D1 na Vysočině stála
27. 11. 2026 7:58 Domácí
Dopravu v Česku ve čtvrtek komplikoval sníh, policie řešila kromě řady nehod také uvázlé kamiony. Kvůli nim byla zcela neprůjezdná dálnice D1, zdržení bylo až čtyřhodinové. Problémy se objevovaly i v autobusové dopravě, na některých místech Vysočiny či Jihomoravského kraje spoje nevyjížděly. Sněžit má až do pátečního dopoledne.
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