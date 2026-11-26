Česko bojuje se sněhem, D1 na Vysočině stojí
26. 11. 2026 22:04 Domácí
Dopravu v Česku od rána komplikuje sníh, policie řeší kromě řady nehod také uvázlé kamiony. Kvůli nim je zcela neprůjezdná dálnice D1, zdržení je zde aktuálně až čtyřhodinové. Problémy se objevují i v autobusové dopravě, na některých místech Vysočiny či Jihomoravského kraje spoje nevyjíždějí. Zásadní zlepšení se neočekává ani v následujících hodinách. Sněžit má až do pátečního dopoledne.
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Česko bojuje se sněhem, D1 na Vysočině stojí
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