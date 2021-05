VIDEO: Z pošty vzniknou dva podniky. Rozdělí státní a komerční služby Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z České pošty se oddělí pobočková síť včetně zaměstnanců, která poskytuje služby státu, a vznikne tak nový státní podnik. Kromě toho bude pošta dál poskytovat komerční služby. Nový model by měl být zaveden do tří let. Na páteční tiskové konferenci o tom informovali ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a generální ředitel pošty Roman Knap.

video: Ministerstvo vnitra