VIDEO: Vláda upraví balíček, vyjde vstříc odborům. Nedopadne to 10:0, řekl Středula Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda upraví balíček, vyjde vstříc odborům. Nedopadne to 10:0, řekl Středula

Vláda nejspíš vyjde vstříc některému ze společných požadavků odborů a zaměstnavatelů na úpravu úsporného balíčku. Vyplynulo to z vyjádření šéfa ČMKOS Josefa Středuly a ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). „Byli bychom rádi, aby to neskončilo 10:0, což věřím, že to ani tak nedopadne,“ řekl Středula. „Myslím, že to tak nedopadne,“ potvrdil jeho slova na dotaz iDNES.cz i Stanjura (ODS).

video: iDNES.cz