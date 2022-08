VIDEO: Vývoj cen energií předčí nejhorší očekávání, řekl Fiala. Jednal se Zemanem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vývoj cen energií předčí nejhorší očekávání, řekl Fiala. Jednal se Zemanem

Za prezidentem Milošem Zemanem do Lán zamířil premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Vývoj cen energií předčí nejhorší očekávání,“ řekl po jednání v Lánech předseda vlády. „Bavili jsme se o nastavení úsporného tarifu, ale i tom, co je možné udělat v budoucnosti, a musíme na to reagovat. Budeme iniciovat celoevropské řešení,“ řekl premiér.

video: ČTK