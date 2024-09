VIDEO: Náhodný svědek natočil vlka přebíhající silnici na okraji Vlčic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Náhodný svědek natočil vlka přebíhající silnici na okraji Vlčic. „Na videu je patrné, že je zraněn a nedošlapuje na zadní nohu. Co k tomu dodat? No, kde jinde by měl být vlk než ve Vlčicích,“ stojí v komentáři obecního úřadu.

video: iDNES.tv